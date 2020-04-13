 Пасхальная корзина в Украине обойдется в среднем в 800 гривен

Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко, передает БизнесЦензор.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, уже пятый год подряд самой дешевой пасхальная корзина будет в Тернопольской области - 683 грн, а самой дорогой - 876 грн - в Киеве. Это зависит от ценовых колебаний на продукты питания в областях Украины, связанных с подорожания молока, сливочного масла, муки и сахара, увеличением стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий, а также ситуативным всплеском цен на продукты на волне паники из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

По словам Лупенко, в западном регионе Украины, кроме Тернопольской области, дешевле пасхальная корзина будет в Волынской (713 грн), в Ривненской (716 грн), в Черновицкой областях (725 грн), на Закарпатье (726 грн) и Львовской области (727 грн). Самой дорогой в регионе пасхальная корзина будет в Ивано-Франковской области - 771 грн.

В центре Украины самой дешевой праздничная корзина будет на Кировоградщине - 696 грн. Больше придется заплатить на Сумщине (716 грн), в Хмельницкой и Житомирской областях (по 718 грн), Черниговщине и Винничине (по 725 грн). На Полтавщине пасхальная корзина обойдется в 734 грн, в Киевской области - 748 грн, в Черкасской - 770 грн.

Стоимость пасхальной корзины на востоке будет колебаться в пределах 713-812 грн. В Запорожской области она обойдется в 713 грн, в Днепропетровской - 729 грн, в Донецкой - 770 грн, а в Луганской области - 778 грн. Самой дорогой в регионе будет пасхальная корзина в Харьковской области, где стоимость продуктового набора превысит среднюю по стране и составит 812 грн.

Стоимость пасхальной корзины на Николаевщине составит 749 грн. Жителям других южных областей - Одесской и Херсонской - придется заплатить по 773 грн.