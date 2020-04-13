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 Всемирный банк выделит $135 миллионов на модернизацию здравоохранения в Украине

Всемирный банк выделит Украине $135 млн на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие эпидемии COVID-19.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

Такое решение принято во время переговоров официальных делегаций Украины и Всемирного банка.

Из общей суммы средств предусмотрено:

  • $50 млн - для пополнения государственного бюджета по результатам внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала Национальной службы здоровья Украины;
  • $35 млн - на усиление защиты населения и противодействия распространению эпидемии COVID-19;
  • $45 млн - на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины.

Средства будут предоставляться в качестве дополнительного финансирования проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", который внедряется Министерством здравоохранения Украины при поддержке Всемирного Банка с 2015 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188778
 
 
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