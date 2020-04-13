 Подачу деклараций за 2019 год отсрочили до отмены карантина

За законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2020 год №3279-д проголосовали 249 депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

Согласно изменениям, декларации подаются не позже последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором отменяется карантин.

Соответствующие изменения внесены изменениями закона о госбюджете на 2020 год в закон "О предотвращении коррупции".

17 марта Рада отсрочила подачу деклараций за 2019 год до 1 июня и освободила уполномоченных на выполнение функций государства лиц от ответственности за несвоевременную подачу деклараций в период карантина.

Закон предусматривает подачу деклараций за прошлый год до 1 апреля.

25 марта Кабмин продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

В начале апреля премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал продление карантина до мая, а с мая - поэтапное снятие карантинных ограничений.