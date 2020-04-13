 "Укрэнерго" отменило результаты годовых аукционов для импорта электроэнергии из РФ и Беларуси

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", результаты аукционов отменены на период действия карантина или ограничительных мер и в течение 30 дней со дня его отмены, передает БизнесЦензор.

В компании уточнили, что исключение составляют межгосударственные линии электропередачи ЛЭП-110 кВ Добрянка-Тереховка, ЛЭП-110 кВ Славутич-Комарин, ЛЭП-35 кВ Кортелисы-Мокраны, ЛЭП-0,4 кВ Кошары-Ритец, решения по которым будет приниматься отдельно на заседании НКРЭКУ 15 апреля.

"Возмещение средств, уплаченных за пропускную способность, которая была разделена на годовых и месячных аукционах в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества будет осуществлено в соответствии с действующим договором между участниками распределения и НЭК "Укрэнерго", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, ранее "Укрэнерго" ограничило пропускную способность линий межгосударственного сечения из России в Украину и из Беларуси в Украину до 0 МВт с 12 по 30 апреля.

Перед этим НКРЭКУ своим постановлением №766 от 8 апреля, среди прочего, решила временно приостановить импорт электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси на время карантина.

Напомним, импорт электроэнергии в Обеъдиненную систему Украины (ОЭС) возможен только из России и Беларуси, его запрета требовал холдинг ДТЭК Рината Ахметова.