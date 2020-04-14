 В Нидерландах начали отапливать жилой дом водородом

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-релиз BDR Thermea Group.

Этот котел сжигает чистый водород, который производится с помощью ветровой или солнечной энергии без выделения CO2. Владелец газовых сетей Stedin, компания, которая и инициировала проект, несет полную ответственность за стабильное производство и поставки водорода.

Котел был разработан BDR Thermea Group – итальянской компанией по производству решений в области отопления и горячего водоснабжения.

Это первый реальный случай, когда чистый водород используется в качестве топлива для высокоэффективного конденсационного котла, нагревает систему центрального отопления жилого дома.

Принцип работы водородного котла такой же, как и у котла, работающего на природном газе. В будущем возможно заменить обычные газовые котлы на водородные котлы, при условии, что подача водорода будет осуществляться по трубопроводам природного газа.

Проект в Розенбурге – это совместная инициатива с сетевым оператором Stedin, муниципалитетом Роттердама и жилищным кооперативом Ресорт Вонн (Ressort Wonen).

Водородный котел был установлен в котельной рядом с существующим обычным котлом на природном газе, и постоянно обеспечивает жителей достаточным теплом и горячей водой. Stedin использует существующий трубопровод для подачи водорода, демонстрируя, что существующая сеть природного газа подходит для подачи водорода. В этом проекте Stedin и его партнеры рассматривают всю цепочку будущей системы: производство водорода, распространения и перевода потребителей на водород с конечной целью обеспечения нулевых выбросов углерода.

Кроме пилотного проекта в Розенбурге BDR Thermea Group примет участие в масштабном демонстрационном проекте в Великобритании. В ближайшие два года будет установлено более 400 водородных котлов.

BDR Thermea Group – ведущий производитель умных решений в области теплового комфорта. Штаб-квартира компании находится в городе Апелдорн, Нидерланды. Компания была основана в 2009 году.

В компании работает более 6 тыс. человек в более чем 100 странах мира. В 2018 году оборот компании составил 1,8 млрд евро.