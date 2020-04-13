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 Рада разрешила бизнесу требовать снижения и отмены начисления аренды во время карантина

Верховная Рада Украины поддержала изменения в госбюджет на 2020 год (законопроект №3279-д), которые разрешают арендаторам требовать снижения арендной платы или полностью не уплачивать ее за время, в течение которого имущество не могло быть использовано из-за не зависящих от него обстоятельств во время карантина.

Соответствующее дополнение в заключительные положения обновленного госбюджета на 2020 год предложил 13 апреля бюджетный комитет парламента, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Изменения расширяют перечень обстоятельств, за которые арендатор не несет ответственности и в соответствии с ч. 2 ст. 286 Хозяйственного кодекса имеет право требовать уменьшения размера арендной платы, или в соответствии с ч. 4 и 6 ст. 762 Гражданского кодекса освобождается от платы за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им в силу обстоятельств, за которые он не несет ответственности.

В частности, на время действия ограничительных карантинных мер, введенных Кабмином, обстоятельствами, за которые не несет ответственности арендатор, определяются также меры, введенные органами власти, которыми запрещаются определенные виды хоздеятельности по использованию арендованного имущества, или меры, запрещающие доступ к такому имуществу третьих лиц.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188754
 
 
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