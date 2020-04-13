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 В Украине построят установку по производству водорода

Региональная газовая компания (РГК) планирует построить установку по производству водорода на одном из своих полигонов.

Об этом сообщил директор по стратегии развития РГК Станислав Казда в интервью БизнесЦензор.

В конце февраля 2019 года РГК впервые в Украине приступила к тестовой транспортировке смеси водорода и природного газа на закрытых участках газораспределительной системы в пяти областях страны.

Экспериментальные полигоны находятся в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Это закрытые участки сетей, которые не подключены к внешним потребителям – предприятиям или населению.

"На первых порах для тестирования сетей будем использовать смеси природного газа с водородом в концентрациях от 2% до 100%. Планируем на одном из полигонов построить установку по производству водорода", – рассказал Казда.

Кроме того, РГК сотрудничает с одним из научно-исследовательских институтов, ученые которого займутся научным анализом. Это необходимо для того, чтобы получить детальную и исчерпывающую информацию обо всех нюансах использования новых, экологичных энергоносителей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188752
 
 
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