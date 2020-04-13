 В Украине построят установку по производству водорода

Об этом сообщил директор по стратегии развития РГК Станислав Казда в интервью БизнесЦензор.

В конце февраля 2019 года РГК впервые в Украине приступила к тестовой транспортировке смеси водорода и природного газа на закрытых участках газораспределительной системы в пяти областях страны.

Экспериментальные полигоны находятся в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Это закрытые участки сетей, которые не подключены к внешним потребителям – предприятиям или населению.

"На первых порах для тестирования сетей будем использовать смеси природного газа с водородом в концентрациях от 2% до 100%. Планируем на одном из полигонов построить установку по производству водорода", – рассказал Казда.

Кроме того, РГК сотрудничает с одним из научно-исследовательских институтов, ученые которого займутся научным анализом. Это необходимо для того, чтобы получить детальную и исчерпывающую информацию обо всех нюансах использования новых, экологичных энергоносителей.