 Рада предоставила Минфину право на сделки с ВВП-облигациями

Как передает БизнесЦензор, соответствующая норма содержится в принятом на внеочередном заседании парламента доработанном законопроекте о внесении изменений в госбюджет.

"Предоставить Министерству финансов Украины право осуществлять сделки с государственными деривативами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, в том числе, в виде исключения из положений части первой статьи 16 Бюджетного кодекса, за счет осуществления государственных заимствований сверх объемов, установленных приложением №2 к настоящему закону. Условия таких сделок определяются Кабинетом министров", – сказано в принятом законопроекте.

Напомним, ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны.

Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021 и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%.

При этом с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП. Ориентировочно выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году оцениваются в $40 млн.

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После выпуска ВВП-варрантов в конце 2015 года они котировались по курсу около 50% номинала, после чего просели до 30%, а историческим минимумом было 28,257% в середине ноября 2016 года.

Затем начался рост их котировок, и к середине апреля 2018 года в ожидании возобновления финансирования МВФ эти бумаги подорожали до локального максимума в 72,5%. Однако проблемы в переговорах с МВФ снова привели к их падению почти до 50% номинала к началу октября 2018 года, когда Киев, наконец, договорился с МВФ о новом транше.

Новый рост этих бумаг, как и котировок еврооблигаций Украины, начался весной 2019 года с выборов президента, на которых победил Владимир Зеленский. А отметку в 100% номинала их котировки впервые преодолели в середине января этого года.

Однако связанный с эпидемией коронавируса кризис снова обвалил котировки этих бумаг, во второй половине марта они вновь опускались до 50% номинала, однако на новостях о вероятном получении Украиной крупного кредита МВФ и других МВФ эти бумаги подорожали и сейчас котируются около 76% от номинала.