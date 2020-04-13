 Коронавирус не сорвет передачу в концессию портов "Херсон" и "Ольвия", – Криклий

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

"Антимонопольный комитет предоставил разрешение на концессию портов "Ольвия" и "Херсон". Сейчас финализируются несущественные условия концессионного договора с компанией QTerminals, переговоры происходят в режиме онлайн-конференций, поскольку в Катаре установлены строгие карантинные требования в отношении граждан, которые пока не могут прибыть в Украину. О нас проинформировали по дипломатическим каналам. Также продолжаются консультации по концессии порта "Херсон", – отметил Криклий.

"Мы продолжаем работу над подготовкой концессионных проектов в портах "Черноморск", "Бердянск", "Одесса". Определяемся с нашими международными партнерами по механизмам государственно-частного партнерства в дорожной сфере, а также по аэропортам и железнодорожным вокзалам", – добавил министр.

Как сообщалось, в конце февраля Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение катарской компании QTerminals на получение в концессию порта "Ольвия".

В начале марта АМКУ предоставил разрешение ООО "Рисоил-Херсон" на опосредованное приобретение контроля путем получения в концессию единого имущественного комплекса морского порта "Херсон".

Обе компании победили в соответствующих концессионных конкурсах.