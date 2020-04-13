[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.02 29.18
 Власть, Энергетика
  2604  1
Все про:Беларусь (670) Газ (4249) Лукашенко (91) Россия (4479)

 Лукашенко призвал Россию снизить цены на газ для Беларуси до мировых

Россия могла бы снизить цену на поставляемый природный газ для Беларуси до мировой, если бы хотела действительно помочь стране.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко он заявил на совещании в Минске, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по $80, не выше $90 за 1 тыс. куб. м. А мы платим $127. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?", – заявил Лукашенко.

При этом президент Беларуси упрекнул российские СМИ в предвзятом освещении принимаемых в стране мерам по борьбе с коронавирусом.

"Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Россиянам хотел бы сказать – этим, которые "плявузгают": не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?", – подчеркнул Лукашенко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188733
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Издавна так повелось, что на роССии каждый обосцанный и обосранный бомж мнит себя "вЯликим имперским бомжем", умнее других. Только, если они такие умные, почему живут, как нищие?
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 ВР госбюджет Евросоюз импорт карантин коронавирус нефть парламент
 
 
 
 
 
 вверх