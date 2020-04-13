 Лукашенко призвал Россию снизить цены на газ для Беларуси до мировых

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко он заявил на совещании в Минске, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по $80, не выше $90 за 1 тыс. куб. м. А мы платим $127. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?", – заявил Лукашенко.

При этом президент Беларуси упрекнул российские СМИ в предвзятом освещении принимаемых в стране мерам по борьбе с коронавирусом.

"Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Россиянам хотел бы сказать – этим, которые "плявузгают": не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?", – подчеркнул Лукашенко.