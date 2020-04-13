 "Укрэнерго" оценило нехватку средств на выплаты по "зеленым тарифам" в 1,5 миллиарда в месяц

Об этом рассказал в.и.о. директора "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на онлайн-встречи Energy Club meeting, передает БизнесЦензор со ссылкой на ExPro.

"Проблема в том, что в нашем тарифе на 2020 год предусмотрено на компенсацию "Гарантированному покупателю" 700-800 млн грн в месяц, а счета которые выставляет нам "Гарантированный покупатель" в разы больше и составляют 2-2,5 млрд грн (в месяц, – ред)", – сказал Кудрицкий.

"Это привело к тому, что только за 2 месяца, за февраль и март задолженность НЭК "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" составила почти 5,7 млрд грн. "Гарантированный покупатель" в свою очередь задолжал крупную сумму средств производителям по зеленому тарифу, а также "Энергоатому", – добавил глава "Укрэнерго".

Кудрицкий также добавил, что данная проблема вызывает цепную реакцию на рынке, которая еще усугубляется кризисом неплатежей.

"За март мы видим, что у нас получено только 60% средств, которые должны быть получены согласно выставленным счетам, и за первые дни апреля мы видим, что тенденция неплатежей сохраняется. За первые дни апреля этот уровень сбора средств падает до 52% примерно", – отметил и.о. директора "Укрэнерго".

Кудрицкий считает, что если не будет достаточно быстрого выхода экономики из режима карантина, это может повлечь большие риски для энергосистемы в целом.

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Как сообщалось, ранее "Гарантированный покупатель" заявил, что долг ЧАО НЭК "Укрэнерго" перед госпредприятием по состоянию на 30 марта 2020 года составил 5,7 млрд грн.

В то же время задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед НАЭК "Энергоатом" за поставки электроэнергии в феврале-марте составляет более 5 млрд грн.

Из-за увеличения долга "Энергоатом" с 1 апреля ограничил отпуск электроэнергии "Гарантированному покупателю" на период до 30 апреля на 40% от запланированного объема.

"Гарантированный покупатель" прогнозирует дефицит средств на выплаты по "зеленому тарифу" производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в 2020 году в размере 24-31 млрд грн.