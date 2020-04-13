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Все про:импорт (1092) нефть (2842)

 Импорт нефти в Украину подскочил с начала года на 23%

Украина в январе-марте 2020 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 22,7% (на 33,4 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 180,673 тыс. тонн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор.

В первом квартале импортировано сырья на $99,75 млн, что на 41,3% больше, чем за январь-март 2019 года ($70,58 млн).

Так, из Азербайджана поступило сырье на $37,88 млн (доля – 37,98%), Ливии – на $31,75 млн (31,83%), США – на $30,12 млн (30,19%).

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в январе-марте 2020 года и в 2019  году не осуществляла.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила импорт нефти и нефтяного сырья на 3,1% (на 23,8 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 790,63 тыс. тонн. В то же время в стоимостном выражении импорт нефти  в прошлом году составил $405,75 млн, что на 6% меньше, чем за 2018 год ($431,74 млн).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188729
 
 
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