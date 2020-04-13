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 Оператор ГТС начал переводить ключевые компрессорные станции на закрытый режим работы

Учитывая степень распространения коронавируса в регионах и оптимальные режимы работы ГТС, определены 7 приоритетных компрессорных станций, которые при необходимости будут переведены на изолированный режим работы.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины", передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, уже переведена на закрытый режим работы узловая КС "Диканька", которая обеспечивает транспортировку газа от газодобывающих предприятий в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

"Работа персонала организована вахтовым методом с полной изоляцией от внешних социальных контактов. На объекте созданы все необходимые условия для проживания и отдыха, питания, регулярно проводится дезинфекция помещений и мониторинг состояния здоровья сотрудников", – отмечается в сообщении.

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"Если все остальные КС, обеспечивающих транзит, – взаимозаменяемы, то "Диканька" является ключевой в цепи добычи газа, от ее надежной работы зависит большая часть газодобывающих предприятий Украины. Поэтому, действуя на опережение, мы приняли решение уже сейчас перевести ее в закрытый режим, чтобы гарантировать стабильную работу станции и снизить вероятность заражения членов коллектива коронавирусной инфекцией", – пояснил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

В компании напомнили, что запас маневренной мощности ГТС Украины для перекачки газа магистральными газопроводами в разы превышает нынешние потребности. Поэтому с начала этого года для транспортировки текущих объемов природного газа использовалось 15 компрессорных станций из 57 имеющихся в системе, остальные станции находятся в резерве и готовы к пуску при первой необходимости.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188719
 
 
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