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Все про:законопроект (881) тендер (1346) Антимонопольный комитет (852) Prozorro (963) закупки (1168)

 Рада одобрила создание отдельной Комиссии для рассмотрения тендерных жалоб

Верховная Рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта № 3132 в первом чтении проголосовали 244 депутата.

Целью законопроекта, как указано в пояснительной записке к нему, является совершенствование работы Антимонопольного комитета. Для этого предложено ввести институт уполномоченных по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок в составе не менее семи человек. При этом их количество может быть увеличено президентом по представлению премьер-министра, которое вносится на основании предложений главы Антимонопольного комитета.

Также предложено установить полномочия и порядок формирования Комиссии (комиссий) по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок и тому подобное.

Авторы законопроекта поясняют необходимость создания таких Комиссий ростом количества жалоб в сфере публичных закупок, что усложняет работу Коллегии АМКУ.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады в своих выводах указывает, что сама идея создания Комиссии как органа, который фактически выполняет задание АМКУ и принимает от его имени решения, поскольку таким образом Комитет фактически лишается права реализовывать свои полномочия и принимать решения. При этом его полномочия передаются органу, должностные лица которого назначаются неконституционным способом, поскольку Конституция не наделяет президента полномочиями по назначению таких уполномоченных.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188716
 
 
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