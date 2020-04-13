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 Рада разблокировала подписание закона о рынке земли (обновлено)

Верховная Рада отклонила все проекты постановлений об отмене решения о принятии во втором чтении и в целом закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Как передает БизнесЦензор, ни одно из зарегистрированных в парламенте 12 постановлений об отмене голосования за земельный закон не набрало минимально необходимых 226 голосов.

Согласно регламенту, теперь принятый закон может быть подписан спикером Верховной Рады и направлен на подпись президенту.

Как говорится в сообщении парламента, позже председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.

Как сообщалось, Верховная Рада 31 марта приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении. Согласно одобренным перед голосованием поправкам, закон вступит в силу с 1 июля 2021 года, в первые два года его действия купить землю смогут только физлица общей площадью до 100 га в одни руки.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Как будет работать рынок земли

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188711
 
 
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