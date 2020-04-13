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 ДТЭК Ахметова прекратил экспорт электроэнергии из-за низких цен в Европе

Группа ДТЭК Рината Ахметова прекратила экспорт электроэнергии из "Острова Бурштынской ТЭС" в Венгрию и Румынию. При этом цена электроэнергии в Украине в 4-5 раз выше, чем в этих странах.

Об остановке экспорта электроэнергии из Бурштынского энергоострова (БуОС) свидетельствуют данные Оператора систем передачи НЭК "Укрэенерго" о состоянии энергоблоков ТЭС и АЭС, передает БизнесЦензор.

По состоянию на 13 апреля работают три из девяти блоков Бурштынской ТЭС, что хватает лишь на покрытие потребления в БуОс.

ДТЭК Ахметова прекратил экспорт электроэнергии из-за низких цен в Европе 01

Бурштынская ТЭС – производит 90% электроэнергии в БуОс. При этом, экспорт электроэнергии в Европу возможен только из БуОс, который синхронизирован с европейской энергосистемой.

Согласно данным ГП "Оператор рынка", цена электроэнергии в базе (Base) на рынке на сутки вперед (РСВ) в Украине составляет 40,8 евро/МВт*ч в торговой зоне Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) и 50,6 евро/МВт*ч в БуОс.

Соответствующая цена в Румынии и Венгрии составляет около 11 евро/МВт*ч, что в 4 раза дешевле, чем в ОЭС Украины и в 5 раз дешевле, чем в БуОс.

ДТЭК Ахметова прекратил экспорт электроэнергии из-за низких цен в Европе 02

В НЭК "Укрэнерго" БизнесЦензор сообщили, что из-за отсутствия экспорта диспетчер "Укрэнерго" был вынужден остановить импорт электроэнергии из Европы в БуОс для обеспечения безопасности энергосистемы.

Как известно, 8 апреля Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ) приняла решение об остановке импорт электроэнергии из РФ и Беларуси с 10 апреля.

Как сообщал глава Комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в своем Facebook, прекращение импорта электроэнергии в Украину приведет к отсутствию конкуренции, росту цен на РСВ и увеличению тарифов для промышленных потребителей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188707
 
 
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