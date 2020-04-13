 Рада утвердила создание системы геопространственных данных

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2370 во втором чтении в целом проголосовали 302 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к документу, закон предусматривает формирование современной системы обеспечения потребностей общества во всех видах географической информации.

Создание такой системы предусматривает межотраслевую интеграцию геопространственных данных и данных кадастров, открытие в сети интернет геопространственных данных и метаданных, создаваемых в публичном секторе, а также предприятиями-монополистами.

Для создания национальной инфраструктуры геопространственных данных будут использованы имеющиеся пространственные данные и метаданные, созданы органами государственного управления.

Законом установлена ​​административная ответственность за нарушение прав на пространственные данные и метаданные. Для этого Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей №514, согласно которой "незаконное присвоение геопространственных данных и метаданных, их потеря или несанкционированное уничтожение, а также нарушение порядка создания и использования геопространственных данных и метаданных влечет наложение штрафа от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования и вводится в действие с 1 января 2021 года.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект в первом чтении в декабре 2019 года.

Как пояснял заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, законопроект даст возможность объединить 14 основных наборов данных, в том числе природных ресурсов, инфраструктуры, статистики, в единую платформу, а также обеспечит возможность обновлять данные в режиме реального времени.

Кроме того, будет введено согласование данных всеми органами, что сделает невозможным коррупцию в этой сфере.

По словам заместителя министра, принятие соответствующего закона позволит сэкономить около 100 млн грн, которые государство ежегодно теряет из-за несогласованности между разными регистраторами кадастров и ресурсов.