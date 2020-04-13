 Рада приняла закон о едином счете для уплаты налогов без скандальной поправки Дубинского

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1049 с учетом предложений президента проголосовали 279 народных депутатов.

Парламент также поддержал неотложное подписание спикером Рады этого закона и немедленное направление его на подпись президенту.

Как сообщалось, в феврале президент Владимир Зеленский ветировал закон о введении единого счета для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ) из-за внесенной в него перед голосованием поправки о торговой наценке на сигареты. В частности, президент предложил исключить эту поправку.

Напомним, 4 октября 2019 года Верховная Рада при голосовании за закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов приняла внесенную ко второму чтению поправку нардепа Александра Дубинского, которой ввела оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия, что может привести к росту цен на сигареты. Хотя юристы Верховной Рады указывали, что внесение этой поправки нарушает регламент.

После этого табачная фабрика "В.А.Т.-Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, объявила об остановке производства с 11 октября. Поправку раскритиковали также другие крупнейшие производители сигарет.

В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро открыли уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова, который лоббировал принятие указанной поправки.

При этом журалисты выяснили, что Холодов через ряд подставных лиц и номинальных держателей связан с розничной торговлей сигаретами в киосках и оптовыми поставками табачных изделий в точки продаж. Таким образом, Холодов лоббировал поправку, которая может увеличить заработки для розничных торговцев табаком, отстаивая свои же интересы.