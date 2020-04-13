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 Рада узаконила решения Кабмина о самоизоляции

Верховная Рада внесла изменения в закон "О защите населения от инфекционных болезней" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", принятый парламентом 13 апреля.

Как передает БизнесЦензор , за принятие соответствующего законопроекта №3220 за основу и в целом проголосовали 316 депутатов.

В чанстности, внесенными изменениями законодательно определено понятие "самоизоляция", "обсервация", "обсерватор", а также предоставлены полномочия Кабмину устанавливать основания и порядок обязательной самоизоляции, обсервации и госпитализации в решении об установлении карантина.

При этом предусмотрена выдача и оплата больничных на период пребывания лиц в самоизоляции, обсервации, во временных учреждениях здравоохранения (специализированных госпиталях), определены условия выезда граждан из зоны карантина.

Кроме того, местные власти получили право создавать временные специализированные больницы для дополнительного обеспечения оказания медпомощи больным и привлекать дополнительно медработников по контракту, при этом на срок действия контракта за медработниками сохраняются основное место работы и должность.

Предусмотренные законом нормы ограничены во времени и будут действовать на период установления карантина (COVID-19) и в течение 30 дней со дня его отмены.

На этот период также разрешена обработка персональных данных без согласия лица с целью осуществления противоэпидемических мероприятий.

Это касается исключительно данных о лицах, которые заболели COVID-19. В частности, речь идет о сведениях о состоянии здоровья, места госпитализации, фамилии, имя, отчество больного, даты его рождения, месте жительства, работы/учебы. Предполагается, что в течение 30 дней после окончания периода установления карантина, такие данные подлежат обезличиванию, а в случае невозможности уничтожению.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188692
 
 
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