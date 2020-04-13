 Бизнес предлагает отказаться от обязательной фасовки фруктов и овощей – ЕБА

Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес-ассоциации, передает БизнесЦензор.

"Решением местных органов много магазинов ежедневно фасуют овощи и фрукты в одноразовые пакеты, хотя на государственном уровне не установлено никаких требований по обязательной фасовке продуктов питания, еоторые не потребляются непосредственно на месте. В такой упаковке фрукты и овощи быстрее портятся, к тому же для вирусов создается более благоприятная среда", – сказано в сообщении.

Проанализировав опыт других стран и рекомендации ВОЗ и Минздрав, можно сделать вывод, что продолжительность выживания вируса на поверхностях пока точно не установлена, отмечают в ЕБА.

Также, по информации Минздрава Украины, фрукты – непригодня среда для выживания вируса. Это также подтвердили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины своим письмом с разъяснением от 11 апреля по просьбе от Европейской бизнес-ассоциации.

Отмечается, что таким образом решение отдельных городов провоцирует увеличение отходов в виде пакетов, что пагубно влияет на окружающую среду. Это также приводит к росту цен на продукцию из-за дополнительных расходов на материалы и рабочее время продавцов, ускоряет порчу продукции, увеличивает количество недовольных клиентов, которые также не понимают необходимости таких мер.

Чтобы не допускать таких абсурдных местных решений, ЕБА предлагает уточнить способы реализации овощей и фруктов в соответствующих решениях областных комиссий и местных советов.

В частности, эксперты Комитета по розничной торговле считают необходимым разрешить продажу нефасованных (весовых) овощей и фруктов продавцами или покупателем путем самообслуживания, при условии соблюдения базовых рекомендаций по безопасности. А именно - при наличии индивидуальных средств защиты у продавца или покупателя, соблюдения дистанции между людьми 1,5 метров, дополнительной дезинфекции оборудования и других необходимых мер.