 Рада увеличила дефицит госбюджета до 300 миллиардов (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3279-д за основу проголосовали 252 депутата, а в целом с технико-юридическими правками – 249 нардепов.

Согласно принятом документу, доходы госбюджета на 2020 год сокращены на 119,7 млрд грн по сравнению с утвержденной изначально версией закона – до 975,83 млрд грн. В том числе общего фонда – до 855,4 млрд грн.

В то же время расходы госбюджета увеличены на 82,4 млрд грн – до 1 266,42 млрд грн, в том числе по общему фонду – до 1 135,08 млрд грн. Предельный объем дефицита госбюджета составит 298,4 млрд грн, в том чисел общего фонда – 274,49 млрд грн.

При этом предельный объем госдолга увеличен с 2,05 трлн грн до 2,39 трлн грн.

К повторному рассмотрению законопроекта расходы создаваемого Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 уменьшены на 32,39 млрд грн (с 97,06 млрд грн в первоначальной версии до 64,67 млрд грн).

Эти средства планируется направить Министерству здравоохранения (15,8 млрд грн) для осуществления дополнительных доплат к зарплате медицинских и других работников.

Кроме того, 10 млрд грн из Фонда пойдет Министерству социальной политики в сумме 10,6 млрд грн для осуществления дополнительных выплат пенсионерам и некоторым другим категориям населения.

При этом на 1,08 млрд грн будет увеличен бюджет Государственной судебной администрации на оплату труда в системе правосудия.

Также за счет Фонда предусмотрено частичное восстановление расходов общего по отдельным бюджетным программам, прежде всего, по государственного фонда регионального развития (в сумме 4,9 млрд грн), в области образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения.

В доработанном законопроекте также уточнена редакция положения об ограничении вознаграждения и зарплаты руководителям, членам исполнительных органов и наблюдательных советов предприятий государственного сектора экономики на период действия карантина.

На время карантина также продлены выплаты назначенной пенсии по инвалидности, социальной помощи.

Также законом разрешено назначать чиновников без проведения конкурса, разрешено политическим партиям отказываться от госфинансирования на каждый из кварталов.

Кроме того, урегулирована выплата малому и среднему бизнесу помощи по частичной безработице.