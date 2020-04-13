 Эмиссия гривни приведет к стремительному росту цен и падению курса, – НБУ

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Сегодня звучат призывы, мол, Национальный банк может профинансировать бюджет эмиссией гривни. Это просто, но безответственно. Наша страна имеет опыт 90-х, 2008 и 2014. Тогда эмиссия приводила лишь к неурядицам", – заявил Сологуб.

"Национальный банк против того, чтобы снова выпускать из бутылки "джинна инфляции и девальвации". Ведь через эмиссию гривня стремительно обесценится, а цены стремительно вырастут. Это – путь в никуда. Это вернется экономике бумерангом. А пострадают, прежде всего, люди с низкими доходами, которых мы наоборот должны защитить", – подчеркнул замглавы НБУ.

Сологуб отметил, что в текущих условиях увеличение дефицита госбюджета с 2% до около 8% не является критичным для макроэкономической ситуации, но для его финансирования нужно привлечь дешевые заимствования.

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"Наша страна имеет положительный опыт сотрудничества с международными партнерами. Сейчас мы находимся на финальном этапе переговоров с МВФ и другими донорами. Это сотрудничество обеспечит приток валюты в Украину. Средства покроют дефицит бюджета", – сказал Сологуб.

Замглавы НБУ напомнил, что Нацбанк уже снизил учетную ставку до 10% с целью стимулирования кредитования экономики.

"Также мы готовы поддержать банки ликвидностью, то есть средствами при необходимости. В свою очередь банки должны направлять эти средства на кредитование бизнеса и украинцев. Это также будет стимулировать экономику", – добавил банкир.

Как сообщалось, ранее глава НБУ Яков Смолий заявлял, что Национальный банк не планирует финансировать дефицит госбюджета путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В то же время за финансирование госрасходов путем скрытой эмиссии выступили руководитель Совета НБУ Богдан Данилишин и глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, а также советник Офиса президента и член набсовета "Укрэксимбанка" Виктория Страхова.