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Все про:ВР (1093) законопроект (881) Коломойский (1118) парламент (913) Приватбанк (1133) Гетманцев (13)

 О дате рассмотрения "антиКоломойского" законопроекта говорить рано, – Гетманцев

Говорить о дате рассмотрения Верховной Радой необходимого для программы с Международным валютным фондом (МВФ) банковского законопроекта #2571-д пока рано.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетмацев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Еще рано об этом (рассмотрении законопроекта в парламенте, – ред.) говорить", – сказал депутат журналистам в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, народные депутаты подали более 16 тысяч поправок к принятому в первом чтении так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, что уже привело к задержке подготовки к его рассмотрению во втором чтении.

При этом больше тысячи правок к "антиКоломойскому" законопроекту подало 7 нардепов. Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що відомо про депутатів, які подали найбільше правок до "антиКоломойського" закону

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188652
 
 
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Да главный слуга коломойского -зеленский уже пропихнул с помощью манкуртов и порошенковских мародеров распродажу земли, этот вопрос был главным, теперь козломойский может быть спокоен... Пока этот кагал в ВР будет "рассматривать поправки" , граждане Израиля в который раз грабанут 5-6 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ, клоун им в этом поможет, а потом будет рассказывать, что так и нужно, и дефолта не будет , и все будет даже лучше , чем вчера ! Для них, конечно.... Думаю эти израильтяне , в т.ч. и Зе тихонько распилят бабло , а 73% , как в сказке - по усам текло... Как говорил мой дед, - дураков и в церкви бьют ...
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