 Соглашение о рекордном сокращении добычи нефти не сможет сдержать падения цен, – Goldman Sachs

Goldman Sachs сообщил, что видит понижательные риски для своего краткосрочного прогноза цены на Brent около $20 за баррель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

По оценке инвестбанка, даже если все ключевые члены ОПЕК будут полностью соблюдать сделку, а все остальные страны, согласившиеся сократить добычу в мае, обеспечат 50% уровень соблюдения, добровольное сокращение будет представлять собой снижение лишь на 4,3 миллиона баррелей в сутки от уровней первого квартала.

При этом более крупное сокращение производства странами G20 также не сильно поможет, отмечает Goldman Sachs.

"В конечном счете, это просто отражает то, что никакие добровольные сокращения не могут быть достаточно большими, чтобы компенсировать среднее падение спроса на 19 миллионов баррелей в сутки в апреле-мае из-за коронавируса", – считают аналитики банка.

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Как сообщалось, страны ОПЕК+ договорились в воскресенье снизить добычу нефти примерно на 10% от мировых поставок – рекордный объем, чтобы поддержать нефтяные цены на фоне распространения коронавируса.

ОПЕК+ отмечала, что хочет, чтобы производители вне группы, такие как США, Канада, Бразилия и Норвегия, снизили еще 5% добычи или на 5 миллионов баррелей в сутки.