 Выехавшие из Польши на карантин украинские заробитчане планируют вернуться, – опрос

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании Gremi Personal сообщает БизнесЦензор.

Такие данные получены по итогам анализа звонков и обращений украинцев на "Горячую линию" в рамках Социальной программы помощи украинцам "МЫ ВМЕСТЕ" /"Jesteśmy razem", которую в Польше и Украине запустила компания по международному устройству Gremi Personal.

Около 51% украинцев хотят остаться и продолжать работу в Польше. Их волнуют вопросы, как продлить разрешения на работу либо легальное пребывание, срок действия которых закончился во время карантина. А те, кто выехал в Украину, интересуются возможностью вернуться в Польшу сейчас или после окончания карантина - это 33% позвонивших.

С периода запуска "Горячей линии" - 2 апреля- обработано 1287 обращений.

Около 22% украинцев при обращении на бесплатную телефонную линию программы интересуют вопросы пересечения украино-польской границы. Из них половина респондентов беспокоятся, не будет ли последствий в виде депортации, если они превысили срок пребывания по визе или в рамках безвизового движения в Польше.

Ранее польское правительство приняло решение об автоматическом продлении виз и разрешений на временное пребывание и работу на 30 дней от дня окончания карантина. Однако это нововведение не коснулось тех, кто находится в Польше по биометрическим паспортам.

"Сейчас многие хотят вернуться назад в Польшу и не понимают, как и когда это сделать", - заявил собственник компании по международному устройству Gremi Personal Евгений Кириченко.

Около 33% позвонивших на "Горячую линию" интересуются работой в Польше. В основном, это украинцы, которые работали в сфере отельных и ресторанных услуг, туристическом бизнесе или компаниях, которые производили комплектующие на экспорт для стран, находящихся в очаге пандемии .

Как отмечает Кириченко, конкуренция на польском рынке труда сейчас увеличивается: "Если ранее украинцы в Польше закрывали многие вакансии в розничной торговле, торговых сетях или логистике, то сейчас оставшиеся без работы поляки активно трудоустраиваются в эти сферы".