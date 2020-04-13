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 Власти Киева продлили сроки льготной оплаты за коммунальные услуги

Льготный период оплаты за коммунальные услуги в Киеве продлится до конца карантина, заявил мер столицы Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"У нас была норма скидки 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца. Но это не значит, что за коммунальные услуги не надо платить вообще", - сказал Кличко.

Он добавил, что общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги на конец марта в Киеве не достиг 80%. "По сравнению с февралем, значительно меньше киевлян заплатили за услуги", - отметил Кличко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188631
 
 
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