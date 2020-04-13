 В Киеве составили 800 протоколов за нарушение карантина

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я все время призываю жителей столицы понять всю серьезность угрозы. Призываю беречься и соблюдать ограничения. И я благодарен тем людям, которые прислушиваются. Тем же, кто пренебрегает правилами и приводит примеры стран, где, мол, не такие строгие ограничения, советую: посмотрите, как сейчас разворачивается ситуация в той же Москве! Это не так далеко, как США, Италия и Испания. Может, поймете, что ограничения в столице были введены вовремя? И ради вашей безопасности!", - подчеркнул Кличко.

"В эти выходные правоохранители несли усиленную службу в городе. Патрулировали парки, скверы, публичные места. По информации мониторингового центра КГГА по противодействию распространению COVID, полиция за период введенных ограничительных мер уже составила всего 814 протоколов в отношении нарушителей ограничений", - добавил мэр столицы.

По его словам. из общего количества 91 протокол был составлен за пребывание в общественных местах без масок или респираторов, 21 - за нахождение в составе группы более двух человек, 26 - за посещение парков и скверов, 7 - за посещение спортивных и детских площадок, 66 протоколов - за нарушение правил самоизоляции.

В бюджет с нарушителей через суды уже взыскано более 150 тыс. грн, сообщил Кличко.

Он подчеркнул, что городская власть делает все, чтобы избежать инфекционного взрыва. "Поэтому не нужно искать поводы, чтобы не соблюдать правила! Это ваше здоровье и жизнь. Это безопасность ваших родных и близких", - сказал Кличко.