 Уровень оплаты за доставку газа на Буковине упал на 43%

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Черновцыгаза" сообщает БизнесЦензор.

"В условиях карантина, когда семьи находятся дома и круглосуточно пользуются газом и другими коммунальными услугами, важность безотказной работы всей инфраструктуры выросла в разы. Поэтому призываем потребителей газа рассчитываться за предоставленные услуги вовремя и не накапливать долги", - сообщает компания.

Сейчас почти 50% штата "Черновцыгаза", а это специалисты АДС, ежедневно, 24 часа в сутки 7 дней в неделю продолжают выезжать и локализовать утечки газа, ремонтировать газопроводы, специалисты ГРО обслуживают газорегуляторные и шкафные регуляторные пункты, снижают и поддерживают необходимое давление в сетях, а операторы Центров обслуживания осуществляют консультации потребителей в телефонном режиме, дистанционно налажена работа других сотрудников компании. Проводится вся необходимая работа, чтобы во время карантина компания функционировала, а в домах потребителей был газ.

"АО "Черновцыгаз" разделяет позицию о приостановлении начисления штрафных санкций за просрочку оплаты, чтобы таким образом помочь потребителям пережить карантин. Также компанией введен мораторий на ограничение газоснабжения потребителям, имеющим задолженность. Однако, чтобы не накапливать долги, советуем клиентам вовремя рассчитаться за предоставленные услуги и использовать для этого онлайн сервисы", - разъясняет коммерческий директор АО "Черновцыгаз" Дмитрий Голубченко.

Всего за доставку газа задолжали 87 тыс. домохозяйств в области. Наибольшая задолженность у жителей Черновцов, Кицманского и Сокирянского районов.

Клиенты АО "Черновцыгаз" имеют все возможности оплатить счета за доставку во время карантина дистанционно. Для них работают онлайн-сервисы сайта 104.ua: Личный кабинет, мобильные приложения для Android и iOS, а также вайбер-бот.

Для потребителей "Черновцыгаза" экстренно разработана экспресс-регистрация, которая позволяет автоматически сгенерировать Личный кабинет на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по номеру 067 444 8104 и сообщить оператору номер лицевого счета (он в квитанции каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит ссылку для перехода и логин и пароль для входа в личный кабинет.

"Призываем потребителей, платить за услуги газоснабжения вовремя, ведь средства нужны для обеспечения деятельности компании и оплаты труда газовиков. Для оплаты услуг доставки в личных кабинетах на сайте 104.ua и в viber-боте потребители оперативно могут загрузить и оплатить счета за газ", - сообщает компания.