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 "Укртранснафта" приняла четвертый танкер с нефтью для Беларуси

12 апреля АО "Укртранснафта" начало прием на Морском нефтяном терминале "Южный" четвертого танкера с нефтью для Беларуси в рамках договора с BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией "Белорусской нефтяной компании".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты" сообщает БизнесЦензор.

Объем четвертой танкерной партии составляет более 90 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light.

Разгрузка нефти происходит для ее дальнейшей транспортировки с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба" по маршруту МНТ "Южный" - ЛПДС "Броды" - ЛПДС "Мозырь".

Договор о предоставлении услуг по транспортировке нефти в Беларусь между "Укртранснафтой" и BNK действует до конца 2020 года. Ранее в рамках соглашения "Укртранснафта" приняла три танкера с нефтью общим объемом около 260 тыс. тонн. Разгрузка первого танкера завершилось 14 марта, второго - 17, а третьего - 25 марта.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188595
 
 
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