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 ЕС предоставит Украине деньги на поддержку общественных инициатив против коронавируса

В пакете помощи Украине со стороны ЕС предусмотрено 4 млн евро на поддержку общественных инициатив в борьбе с распространением коронавируса, сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Пакет помощи Европейского Союза для Украины предусматривает 4 млн евро на поддержку общественных инициатив, которые предоставляют помощь там, где это больше всего необходимо", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что в течение столетий украинцы опекалась теми, кто нуждается в помощи больше всего. "Поскольку большинство граждан самоизолировались дома, украинское гражданское общество заняло активную позицию. Сегодня тысячи волонтеров приобщились к борьбе с коронавирусом. Они доставляют еду пожилым людям, помогают учителям работать онлайн и противодействуют дезинформации", - пояснил Маасикас.

Как сообщалось, Европейская комиссия выделит Украине более 190 млн евро на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188586
 
 
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