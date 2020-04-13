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 В Раду внесли доработанный законопроект об изменениях в госбюджет

В Верховной Раде Украины в субботу зарегистрирован законопроект о внесении изменений в "Закон о Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров, передает БизнесЦензор.

Согласно представленному в Верховную Раду законпроекту о внесении изменений в госбюджет, предлагается создать Фонд борьбы с коронавируса на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены. Общая сумма фонда составит 64,7 млрд грн.

Средства с указанного фонда предлагается направлять на: на закупку товаров, работ и услуг, включая закупку медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения; дополнительные выплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно вовлеченные в мероприятиях по ликвидации COVID-19; доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения, на период борьбы с распространением болезни.

Также из этого фонда предполагается предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения COVID-19; разовая денежная помощь членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые погибли (умерли) от COVID-19; предоставление трансферта Пенсионному фонду Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188560
 
 
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