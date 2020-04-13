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 Страны ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении добычи нефти

Группа ОПЕК+ договорилась в воскресенье снизить добычу нефти примерно на 10% от мировых поставок - рекордный объем, чтобы поддержать нефтяные цены на фоне распространения коронавируса.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

ОПЕК+, в которую входят страны ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие государства, снизит добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, после четырех дней переговоров и давления президента США Дональда Трампа.

Два источника в странах ОПЕК+ сказали, что сделка была заключена во время видеоконференции в воскресенье. Министерства энергетики Казахстана и Азербайджана подтвердили заключение сделки.

В рамках крупнейшего соглашения о снижении добычи в истории страны планируют сокращать производство в течение двух лет - до апреля 2022 года.

Страны, входящие в Большую двадцатку, также станут частью сделки, что вместе с ОПЕК+ позволит убрать с рынка около 20 миллионов баррелей в сутки, сказал министр нефти Кувейта.

Меры, направленные на снижение распространения коронавируса, уничтожили спрос на топливо и уронили нефтяные цены, повлияв на бюджеты нефтекомпаний и ударив по американской добыче шельфовой нефти, которая наиболее восприимчива к низким ценам из-за высокой себестоимости.

ОПЕК+ говорил, что хочет, чтобы производители вне группы, такие как США, Канада, Бразилия и Норвегия, снизили еще 5% добычи или на 5 миллионов баррелей в сутки.

Подписание соглашения в ОПЕК+ задерживалось с четверга, после того как Мексика отказалась снизить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сказал в пятницу, что Трамп предложил взять на себя большее сокращение вместо Мексики, что было необычно для президента США, который долгое время выступал против действий ОПЕК.

Трамп сказал, что Вашингтон поможет Мексике тем, что возьмет на себя некоторое сокращение, которое можно будет возместить позже. Он не сказал, как это будет работать.

Минэнерго Азербайджана после видеоконференции заявило, что Мексика снизит добычу на 100 тысяч баррелей в сутки с мая, а США возьмут на себя вместо Мексики сокращение еще на 300 тысяч баррелей в сутки.

Мировой спрос на нефть может упасть на треть из-за того, что более чем три миллиарда человек изолировались в своих домах из-за вспышки коронавируса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188553
 
 
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Авжеж, "пабіділо". ********* тепер доведеться скоротити видобуток на 2,7 млн діжок, а Саудівській Аравії на 1,2 млн. Хоча й написано, що скорочення буде по 2,5 млн діжок від умовного обсягу в 11 млн. Але є одне "але" - СА до різкого підняття обсягів видобутку в березні, качала близько 9,7 млн барелів, а ******** качали 11,2. До того ж скоротити доведеться не тільки на словах, як це ******** робили раніше, а фактично. Бо будуть контролювати продажі.
Які пропозиції були до "нафтової суперкомбінації" *****, можете загуглити самі, але врни були набагато більш сприятливими для ********* і менш сприятливими для СА.
Отже - ***** на дрючок і на парад "пабідітєлєй"...
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Пабєділо той, хто перед цим зміг збільшити обсяги продажів за рахунок москальської частки ринку нафти.
А за схибленою логікою москалів, тепер навіть краще - їм самим більше нафти залишиться ))))))
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х*ло за эту "победу" заплатило Венисуэлой.... а нефть по $35 их не спасет......
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Из российских СМИ. Финанс.ру.

Цены на нефть возобновили снижение после сделки ОПЕК+ Крупнейшая в истории сделка по сокращению добычи нефти, заключенная альянсом ОПЕК+ в воскресенье, не смогла вывести из депрессии нефтяной рынок, столкнувшийся с беспрецедентным в истории падением спроса.
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Значит сырьё, в том числе и украинское, подорожает, жопа будет не такой большой, как могла бы.
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В данной ситуации Украине сверх хорошая ситуация,как можно дальше дистанцироваться от экономической зависимости от расии. Но услужливые шмыгали,бздливый Зеленский,откровенно не далёкий прорасийские ермаки и им подобные,проплаченные кремлёвской падалью опзжопу, пиарщики и очень шкурные,*справидливые* распредилители тимошенковцы и даже относительно правильные,но не умеющие ставить приоритеты из голоса и европейской солидарности,а также сверх брехливые совковые мажоритарщики- они даже не задумаются об удобной сложившейся ситуации и к плодотворным действиям.Они все помешанные на правильном распределение бабла собранного из наших карманов.Если это не делать незамедлительно, то реформы будут продвигаться,как в час по столовой ложке.Мир стремительно развивается и Украина будет всегда без динамики роста экономики. Рашка в своих интересах, будет иметь хорошую почву для того, чтобы ставить нас в экономическую зависимость. На мой взгляд мы сами своей политикой подпитываем её к бес пределу.Договариваться с ней-это не дальновидно и преступно,даже при достижения мира на Донбасе и контроля над границей. Надо действовать, а не заниматься бла,бла,бла и откровеннейшей ложью с момента когда ввели гривну. Для этого не обязательно рвать дипломатические отношения,а вот дистанцироваться экономически от неё сверх крайне необходимо.
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