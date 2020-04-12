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 Microsoft потратит $20 миллионов на борьбу с COVID-19 с помощью искусственного интеллекта

Microsoft выделит $20 млн для борьбы с коронавирусом COVID-19 в рамках созданной американской компанией программы AI for Health. Благодаря ей ученые и некоммерческие организации и компании в сфере здравоохранения смогут получить доступ к инструментам для обработки данных, в том числе с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

"Мы мобилизуем нашу инициативу AI for Health, чтобы сосредоточиться на оказании помощи тем, кто находится на передовой исследования COVID-19. Мы сосредоточим наши усилия в пяти конкретных областях, где, как нам кажется, данные, анализ и навыки наших исследователей смогут оказать наибольшее влияние. И мы выделим для этого $20 млн", - говорится в пресс-релизе компании.

Microsoft уточняет, что сфокусирует работу на пяти направлениях:

  • на сборе данных для обеспечения безопасности людей и информировании об экономических последствиях COVID-19;на проведении исследований для разработки вакцин, способов диагностики и лечения вируса;
  • на составлении рекомендаций по распределению ограниченных ресурсов (например, мест в больницах и медицинского оборудования);
  • на распространении точных сведений для минимизации дезинформации;
  • на поддержке научных исследований для изучения COVID-19.

В марте основатель Microsoft Билл Гейтс покинул совет директоров компании. Он продолжает работать в качестве советника гендиректора IT-корпорации Сатьи Наделлы. Свои усилия Гейтс пообещал сосредоточить на благотворительной деятельности. В январе его фонд выделил $10 млн на борьбу c распространением коронавируса, позже он принял решение потратить на эти цели еще $90 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188449
 
 
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