 Транзит сжиженного газа через Украину в первом квартале сократился на 21%

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Транзит по железной дороге снизился на 21,6%, до 135,3 тыс. тонн. Через морские перевалки он сократился на 20,3%, до 35,3 тыс. тонн, из-за прекращения поставок казахского ресурса.

Свыше 95% всего транзита пришлось на российский СУГ: за первые три месяца 2020 года его транзит сократился на 18%, до 163,7 тыс. тонн.

Из них 35,3 тыс. тонн поставлено в порты – Измаил (32,2 тыс. тонн) и Рени (3,1 тыс. тонн) – для дальнейшей перевалки в Румынию. По сравнению с первым кварталом 2019 года транзит российскогоо СУГ через порты увеличился на 11%.

Остальные 128,5 тыс. тонн российского СУГ транзитом транспортированы по железной дороге. Основной объем – 86 тыс. тонн (+1,8% к первому кварталу 2019 года) – направлен в Польшу, еще 29 тыс. тонн (-49,5%) – в Венгрию. Остывшая часть поставлена в Сербию и Молдову.

Транзит белорусского СУГ в первом квартале составил 6,5 тыс. тонн, поставки казахского ресурса практически не осуществлялись.

В 2019 году транзит СУГ через Украину сократился на 38,5%, до 692,3 тыс. т,онн по сравнению с 2018 годом (1,1 млн тонн).