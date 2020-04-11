[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.03 29.18
 Транспорт
  5202  0
Все про:авиация (1331) авиасообщение (1555) ГП Антонов (7)

 "Антонов" возобновил полеты крупнейшего в мире грузового самолета "Мрия". ВИДЕО

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" в субботу, 11 апреля, вылетел из международного аэродрома "Киев-Антонов-2", начав первый коммерческий рейс после технического обслуживания и модернизации.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия "Антонов" , Ан-225 будет задействован для перевозки медицинских средств для борьбы с коронавирусом из Китая в страны Европы, передает БизнесЦензор.

"Мрия" станет шестым самолетом авиатранспортного подразделения ГП "АНТОНОВ" - авиакомпании "Авиалинии Антонова", которые задействованы в перевозке жизненно важных грузов для борьбы с COVID-19. Часть этих рейсов пять самолетов Ан-124-100 "Руслан" выполняют по программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС", – отмечается в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188403
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиация Зеленский Кабмин карантин Киев коронавирус НБУ
 
 
 
 
 
 вверх