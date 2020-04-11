 "Антонов" возобновил полеты крупнейшего в мире грузового самолета "Мрия". ВИДЕО

Как сообщает пресс-служба госпредприятия "Антонов" , Ан-225 будет задействован для перевозки медицинских средств для борьбы с коронавирусом из Китая в страны Европы, передает БизнесЦензор.

"Мрия" станет шестым самолетом авиатранспортного подразделения ГП "АНТОНОВ" - авиакомпании "Авиалинии Антонова", которые задействованы в перевозке жизненно важных грузов для борьбы с COVID-19. Часть этих рейсов пять самолетов Ан-124-100 "Руслан" выполняют по программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС", – отмечается в сообщении.