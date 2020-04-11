 Государственный "Укрэксимбанк" готовится взять 20 миллиардов рефинансирования у НБУ

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Кроме того, наблюдательный совет "Укрэксимбанка" позволил ему предоставить Нацбанку для обеспечения выполнения обязательств по действующим и будущим кредитам в залог активы (имущество) банка на сумму, не превышающую 30 млрд грн.

По данным НБУ, на 1 марта "Укрэксимбанк" не имел долга перед НБУ по рефинансированию.

Объем чистых активов этого госбанка на указанную дату составил 142,3 млрд грн (объем ОВГЗ в портфеле – 35,7 млрд грн).

Ранее советник руководителя Офиса президента по банковским вопросам, член наблюдательного совета "Укрэксимбанка" Виктория Страхова инициировала дискуссию о возможных мерах "количественного смягчения" в Украине и допускала вариант выкупа ОВГЗ Нацбанком у банков по операциям РЕПО – для "поддержки бизнеса и крупных инфраструктурных проектов, создающих рабочие места".

На фоне этого представители правления НБУ неоднократно публично говорили, что Нацбанк не планирует увеличивать свой ОВГЗ-портфель, который на 10 апреля составил 324,6 млрд грн.

При этом в марте Национальный банк объявил, что вводит долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования.

В то же время НБУ отмечал, чтогривневая ликвидность банковской системы превышала 200 млрд грн, а валютная – $8 млрд.