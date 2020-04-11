 Поэтапный выход из карантина начнется в мае, – Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам премьера, Кабмин готовит соответствующую стратегию, которую представит в ближайшее время.

"В мае Украина должна пойти на работу. В каких условиях, в которых новых социальных стандартах, в каких временных рамках – это те вопросы, над которыми правительство работает вместе с аналитиками", – отметил Шмыгаль.

Глава правительства уточнил, что этот план включает в себя завершение учебного года 2019/2020, возобновление работы общественного транспорта, но по новым правилам, свободное посещение зон отдыха и тому подобное. Однако масочный режим будет продолжаться.

"Что хочу здесь подчеркнуть: решение об ослаблении карантина будет приниматься на основе данных о динамике по количеству людей, заболевших коронавирусом", – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер добавил, что государство начнет выход из карантина только после того, как динамика начнет снижаться, но в новых социальных стандартах жизни.

В то же время Шмыгаль анонсировал проекты по поддержке уязвимых слоев населения, помощь по безработице, поддержку малого и среднего бизнеса. В частности, кредитные каникулы, рефинансирование кредитов и тому подобное.

В частности, по словам премьера, со снятием карантина правительство начнет программу создания 500 тыс. рабочих мест.

"Очень важно поддержать людей, потерявших работу. Сегодня в Украине более 320 тысяч безработных. После объявления карантина – от 4 тыс. до 5 тыс. людей регистрируется ежедневно", – отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также сообщил, что правительство разрабатывает пакет программ поддержки уязвимых слоев населения. Но для их внедрения в жизнь необходимые изменения в Госбюджет.