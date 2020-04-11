[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
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 Поэтапный выход из карантина начнется в мае, – Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА

Поэтапное облегчение карантинных мероприятий начнется в мае. Правительство готовит соответствующую стратегию, которую представляет в ближайшее время.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам премьера, Кабмин готовит соответствующую стратегию, которую представит в ближайшее время.

"В мае Украина должна пойти на работу. В каких условиях, в которых новых социальных стандартах, в каких временных рамках – это те вопросы, над которыми правительство работает вместе с аналитиками", – отметил Шмыгаль.

Глава правительства уточнил, что этот план включает в себя завершение учебного года 2019/2020, возобновление работы общественного транспорта, но по новым правилам, свободное посещение зон отдыха и тому подобное. Однако масочный режим будет продолжаться.

"Что хочу здесь подчеркнуть: решение об ослаблении карантина будет приниматься на основе данных о динамике по количеству людей, заболевших коронавирусом", – подчеркнул Шмыгаль.

Поэтапный выход из карантина начнется в мае, – Шмыгаль 01

Премьер добавил, что государство начнет выход из карантина только после того, как динамика начнет снижаться, но в новых социальных стандартах жизни.

В то же время Шмыгаль анонсировал проекты по поддержке уязвимых слоев населения, помощь по безработице, поддержку малого и среднего бизнеса. В частности, кредитные каникулы, рефинансирование кредитов и тому подобное.

В частности, по словам премьера, со снятием карантина правительство начнет программу создания 500 тыс. рабочих мест.

"Очень важно поддержать людей, потерявших работу. Сегодня в Украине более 320 тысяч безработных. После объявления карантина – от 4 тыс. до 5 тыс. людей регистрируется ежедневно", – отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также сообщил, что правительство разрабатывает пакет программ поддержки уязвимых слоев населения. Но для их внедрения в жизнь необходимые изменения в Госбюджет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188370
 
 
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З якого травня? Це розумово відстале створяння хоч знає, коли неохідно закінчити саджати городину? Чи воно своєю цицею буде годувати українців?
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Правильное,взвешенное решение каб.мина. Если на одного "умершего" от "Ковид-19"(с кучей сопутствующих заболеваний). приходится минимум 500 голодных смертей(Associated press (AP) ,от остановки мировой экономики,то какая разница,от чего человек умер?.У нас за 3 месяца умерло по разным причинам примерно 94600 чел.(пенсионеры в основном,так и не дождавшиеся трогательной заботы о них во время карантина,когда бородатый ведущий с экрана по вечерам слезно просит" дедушек и бабушек оставаться дома". Блин 30 лет делалось все наоборот,и наши чудом выжившие бабки имеют иммунитет ко всему лучше чем у Шварцнегера,к чему бы такая забота при дырявом пенсионном фонде и бюджете?). Пик сезонной заболеваемости "вирусными инфекциями" в мире прошел в марте.В ноябре-апреле все 100% жителей Украины уже переболели сезонными вирусными инфекциями, "короновирусами" в т.ч ,большинство из них незаметно для себя,это скажет любой вирусолог.. Все мы к концу сезона являемся носителями кучи "короновирусов",или антител к ним,при очень сильном желании любая частная лаборатория ,проведя ПЦР анализ это подтвердит.,найдет у Вас 1,5,10шт. и более вирусов. Если это обычный вирус,а не особохитросделанный, который делает исключение для Украины,и будет свирепствовать в ближайшие 10 лет,вопреки имеющейся тысячелетней практике..Но нам это не интересно,потому что к лету при непринятии срочных мер- приведения всего законодательства к нормам Конституции Украины, и перезапуска экономики- все накроется медным тазом..Хорошо что все кому положено это осознают. Для этого надо - срочно отменить розничные реформо-диверсионные законы в энергетике (2018г),разогнать все паразитические прослойки АО,ООО и пр "Рогов с копытами"и перенаправить освободившихся миллиардов грн в бюджет.,Прекратить финансировать "зеленых" альтернативных наперсточников-паразитирующих на АЭС,ГЭС и ТЭЦ в энергетике , отменить преступные 417 и 1565 законы ,нарушающие 10 статей Конституции Украины (Управляйки-ОСББ) в сфере ЖКХ,и ввести госрегулирование ТЭК( регулировочные механизмы "рынка" у нас не работают- мировая цена на нефть упала в 3 раза,а цена топлива на АЗС-на 20 коп) В общем мы на правильном пути.
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