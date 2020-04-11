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 Беларусь отказалась от закупки российских тестов на коронавирус из-за ненадежности

Беларусь отказалась от уже запланированной покупки у России 30 тысяч тестов для определения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Как сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, переговоры между Россией и Беларусью на эту тему "застопорились".

Одной из причиной отказа от закупки российских тестов, по словам политика, стала их сравнительная ненадежность. Комментируя отказ от сделки, Макей напомнил слова главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко о том, что российские тесты обнаруживают коронавирус с вероятностью 60 процентов.

Как сказал глава белорусского МИД, сейчас Беларуси российские тесты "и не нужны", поскольку Беларусь не только производит эти тесты сама, но и получила порядка 50 тысяч тестов на коронавирус из других стран.

Ранее Россия передала Беларуси бесплатно 10 тысяч тестов на вирус SARS-CoV-2. По словам Владимира Макея, они были отправлены "на пограничные переходы, чтобы проверять транзитных пассажиров из России, дальнобойщиков из России и на АЭС". "Мы, конечно, благодарны, но 10 тысяч тестов - это на 2,5 дня работы. У нас каждый день по стране расходуется около 4 тысяч тестов", - подчеркнул дипломат.

5 апреля вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко заявил, что к 17 апреля Минск ожидает поставки 30 тысяч тестов на коронавирус из России. "По крайней мере, так министерство здравоохранения и наши соответствующие компании договаривались с российским производителем", - заявил тогда Петришенко в эфире телекнала "Беларусь 1", комментируя вопрос поставок.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188348
 
 
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