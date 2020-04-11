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 Google и Apple создадут систему отслеживания контактов людей с коронавирусом

Google и Apple объединятся для создания технологии, которая поможет выявить, с кем контактировали люди, зараженные коронавирусом. Заявления об этом появились на сайтах обеих компаний.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

При этом компании заверяют, что неприкосновенность личной жизни пользователей, а также их безопасность, не будут нарушены.

Новая технология поможет властям стран сдержать распространение коронавируса, позволяя выявить контакты заболевшего человека, говорится в сообщении. Ее запуск будет происходить в два этапа.

На первом этапе будет создан программный интерфейс, который обеспечит взаимодействие между устройствами, работающими на Android и iOS. Это позволит пользователям устанавливать официальные приложения систем здравоохранения. Эту работу компании планируют завершить в мае.

На втором этапе компании будут работать над специальной платформой на основе Bluetooth, которая будет отслеживать контакты заболевших. "Конфиденциальность, прозрачность и добрая воля имеют первостепенное значение в рамках этой инициативы", — говорится в сообщении компаний. На реализацию этого этапа планируется потратить несколько месяцев.

Предполагается, что пользователи новой технологии, у которых был выявлен коронавирус, будут добавлять эту информацию в приложения. Таким образом люди, с которыми они близко контактировали в прошедшие дни, получат уведомление, уточняет Bloomberg.

Похожие технологии уже запустили в Сингапуре. В марте жителям города-государства стало доступно приложение TraceTogether, которое помогает пользователям фиксировать данные о том, с кем из знакомых они близко контактировали. Приложение отслеживает другие смартфоны, на которых установлено TraceTogether, и "запоминает" их, учитывая также дистанцию между пользователями и длительность их контакта. Если человек заразится коронавирусом, он сможет восстановить, с кем он контактировал до обнаружения болезни.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188347
 
 
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Google и Apple создадут систему отслеживания контактов людей с коронавирусом/////////////////////////////////////// Зачем.? Ну отследили и что дальше? "Короновирусы" или антитела к нему есть у всех 100% жителей земли. У всех сотрудников Google и Apple в том числе.
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