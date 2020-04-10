 Итоги недели: Импортные запреты для Ахметова, правки Коломойского и продажа банка Пинчука

ФИНАНСЫ

Кабмин сократит объем Стабфонда при внесении изменений в госбюджет, – Минфин

При доработке законопроекта об изменениях в госбюджет Кабмин согласился сократить финансирование Стабфонда для борьбы с последствиями распространения коронавируса до 66 млрд грн с планировавшися ранее 97 млрд грн. Изначально его объем должен был составить 200 млрд грн.

Нацбанк не будет финансировать дефицит госбюджета, – Смолий

Национальный банк Украины (НБУ) не планирует финансировать дефицит госбюджета путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), заявил глава НБУ Яков Смолий.

В то же время за финансирование госрасходов путем скрытой эмиссии выступили руководитель Совета НБУ Богдан Данилишин и глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Резервы Нацбанка сократились за месяц на $2,1 миллиарда

Международные резервы Украины в марте снизились на 7,8% или на $2,12 млрд – до $24,92 млрд, вернувшись к уровню начала года после роста в январе-феврале, сообщили в НБУ.

Минфин не будет возобновлять аукционы по продаже ОВГЗ до конца месяца

Министерство финансов отменило очередной аукцион по продаже ОВГЗ и не видит необходимости в привлечении средств для финансирования госбюджета на внутреннем рынке до конца апреля, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Неделей раньше Национальный банк по согласованию с Минфином перечислил в госбюджет сразу всю сумму в 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год.

Нацбанк увеличил чистую покупку валюты до $280 миллионов за неделю

Национальный банк за неделю с 6 по 10 апреля купил на межбанковском валютном рынке $327,7 млн, а продал – $44,5 млн. Курс гривни тем временем укрепился до 27,2 грн/$.

Крупные банки возобновили выдачу наличной валюты

"Приватбанк", "Укрэксимбанк", "Альфа-Банк" и банк "Пивденный" возобновили выдачу наличной валюты в отделениях после того, как Национальный банк передал для банковских касс $551,5 млн и 41,2 млн евро наличными.

Бизнес вывел $850 миллионов дивидендов с начала года

По данным Национального банка, в январе-марте 2020 года бизнес направил на репатриацию дивидендов $848 млн, до конца года эта сумма может вырасти до $3,5 млрд.

В то же время население в январе-марте вывело за границу 66,4 млн евро в рамках электронных лимитов.

Коломойский не смог обжаловать юрисдикцию суда Англии в деле по иску "Приватбанка"

Верховный суд Великобритании отказался предоставить Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и шести их компаниям возможность оспорить юрисдикцию британского правосудия. Теперь Суд Лондона начнет рассматривать поданный против них иск "Приватбанка" по сути.

Советник "Приватбанка" обвинил Минюст в содействии офшорам Суркисов в деле на 7 миллиардов

Исполнительная служба Минюста поддерживала юридическую позицию связанных с семьей Суркисов офшорных компаний в деле о возврате депозитов на $250 млн в кипрском филиале "Приватбанка", заявил юридический советник банка Андрей Пожидаев. Апелляционный суд продолжит рассмотрение этого дела13 апреля.

МАКРОЭКОНОМИКА

Госстат зафиксировал скачок инфляции в марте на 0,8%

Потребительские цены в марте 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,8%, с начала года инфляция составила 0,7%, сообщил Госстат. В то же время в годовом измерении рост цен по итогам марта замедлился до 2,3% с 2,4% в феврале и 3,2% по итогам января.

ВЛАСТЬ

Никакого ослабления карантинных ограничений до мая не будет, – Шмыгаль

Действующие карантинные ограничения продлятся, по меньшей мере, до мая, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Таким образом глава правительства опроверг обнародованные рядом СМИ сообщения о постепенном смягчении ограничений с 14 апреля.

Кабмин разрешил работу застройщиков и химчисток

Кабинет министров внес очередные изменения в постановление о введении карантинных ограничений, разрешив выполнение строительных работ, работу химчисток, предприятий почтовой и курьерской деятельности, а также по заготовке и вывозу отходов.

Сначала Кабмин также сообщил о возобновлении работы заведений по продаже строительных материалов, однако при подготовке постановления к публикации этот пункт из него исчез. Впрочем, крупнейшая сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" не прекращала работу.

Кабмин продлил выплату социальной помощи до конца карантина

Кабинет министров продлил сроки выплат уже назначенной социальной помощи до окончания карантина и на 30 дней после него без необходимости подтверждать право на ее получение.

Кабмин также упростил процедуру получения ежемесячной адресной помощи переселенцам и отложил необходимость периодического подтверждения личности для получения пенсий гражданами, которые проживают на оккупированных территориях.

СБУ предложила продлить блокировку российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте"

Служба безопасности Украины предложила СНБО продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года. При этом не сообщается о предложении продлить санкции в отношении российских ресурсов Mail.ru и Yandex.

Нардепы подали более 16 тысяч правок к "антиКоломойскому" законопроекту

Народные депутаты подали более 16 тысяч поправок к принятому в первом чтении так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, что уже привело к задержке подготовки к его рассмотрению во втором чтении.

При этом больше тысячи правок к "антиКоломойскому" законопроекту подало 7 нардепов. Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що відомо про депутатів, які подали найбільше правок до "антиКоломойського" закону

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин ввел запретительную пошлину на уголь из России с 15 апреля

Кабмин опубликовал постановление, которым с 15 апреля вводится специальная пошлина в размере 65% на импорт российского энергетического угля (кроме антрацитового и коксующегося угля для металлургической промышленности).

Нацкомиссия решила приостановить импорт электроэнергии из России и Беларуси

Нацкомиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг ввела запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси на время карантина. По данным "Укрэнерго", он будет остановлен с 12 апреля.

Запретить импорт угля и электроэнергии из РФ и Беларуси требовал энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

ДТЭК Ахметова заявил о нехватке денег на зарплаты на самой прибыльной угольной компании

Гендиректор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук заявил, что компания рассматривает возможность приостановки работы крупнейшего угольного предприятия холдинга "ДТЭК Павлоградуголь", пояснив такие планы "невозможностью платить заработную плату".

Напомним, прибыль "ДТЭК Павлоградуголь" в 2019 году составила 6,72 млрд грн, что на 11% выше, чем в 2018 году.

Цены на электроэнергию в энергосистеме Украины упали до исторического минимума

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в Объединенной энергосистеме (ОЭС) на 11 апреля упала до 606,26 грн за МВт-ч, что является наименьшим значением за весь период работы рынка (с 1 июля 2019 года) и на 40% ниже, чем днем ранее.

В то же время НЭК "Укрэнерго" отмечает значительный рост производства электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ), особенно солнечными электростанциями в дневные часы, что создает существенные риски нарушения баланса мощности в энергосистеме.

Украина закончила отопительный сезон с рекордными запасами газа за 30 лет, – "Нафтогаз"

По состоянию на 7 апреля, в подземных хранилищах находилось более 15,8 млрд кубометров газа, что на 45% больше, чем год назад. По данным НАК "Нафтогаз Украины", это самые высокие запасы газа в хранилищах за последние 30 лет.

"Газпром" блокирует передачу газа европейским компаниям на границе с РФ, – Оператор ГТС

Российский "Газпром" до сих пор не разрешил ряду европейских компаний получать газ на границе РФ с Украиной для дальнейшей прокачки в Европу через украинскую газотранспортную систему, сообщил директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС упали ниже 10 грн за литр, дизтопливо подешевело до 20 грн

По подсчетам "Консалтинговой группы "А-95", региональные сети АЗС опустили цены на дизтопливо ниже 20 грн/л, а средняя розничная цена сжиженного газа по стране снизилась до 9,97 грн/л. После обвала мировых цен на нефть, розничные цены на топливо в среднем упали на 2 грн/л

Набсовет "Укрнафты" согласовал продление мирового соглашения с "Нафтогазом" о спорном газе

Набсовет ПАО "Укрнафта" решил продлить до 1 августа выполнение мирового договора с НАК "Нафтогаз Украины". По его условиям, "Нафтогаз" передал "Укрнафте" 2,06 млрд куб. м газа в хранилищах и обязался выкупить его за 15 млрд грн до 1 апреля в случае получения компенсации из госбюджета за поставки газа населению.

Речь идет о спорном газе, который был добыт "Укрнафтой" еще в 2006 году и использован для нужд населения.Однако "Укрнафта" получила решения судов, что передача газа не была оформлена надлежащим образом и он должен быть возвращен.

"Укрнафта" дала компании Коломойского отсрочку по уплате миллиардного долга на 6 лет

Суд утвердил мировое соглашение "Укрнафты" с ООО "ТД Прикарпатьенефтетрейд", которым последнему предоставлена рассрочка погашения долга за нефть в размере 1,32 млрд грн до июля 2026 года.

Компания – один из крупнейших должников "Укрнафты", который был задействован в выводе 15 млрд грн из нефтяной компании в 2015 году, и фигурирует в расследовании этих операций НАБУ.

"Приват" после падения цен выкупил нефть "Укрнафты" за 5 месяцев по $22 за баррель

После падения мировых цен "Укрнафта" на аукционе 7 апреля продала 608 тыс. тонн добытой за 5 месяцев нефти по цене 5204 грн за тонну с НДС, что соответствует примерно $21,7 за баррель без НДС. Часть нефти уже находится на Кременчугском НПЗ Игоря Коломойского.

ТРАНСПОРТ

Набсовет выбрал нового временного главу "Укрзализныци"

По данным источников на рынке, набсовет "Укрзализныци" поддержал кандидатуру Ивана Юрика на пост и.о. главы правления компании. Юрик с июня 2019 года является членом правления "Укрзализныци", возглавляет направление привлечения инвестиций.

Перед этим министр инфраструктуры Владислав Криклий подтвердил, что временно исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Желько Марчек будет уволен с должности в ближайшее время.

S&P ухудшило кредитный рейтинг "Укрзализныци"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Укрзализныци" с "В-" до уровня "ССС" (эмитент испытывает трудности с выплатами по долговым обязательствам).

КОРПОРАЦИИ

Антимонопольный комитет разрешил Ярославскому купить банк Пинчука

АМКУ предоставил Александру Ярославскому разрешение на приобретение свыше 50% акций банка "Кредит-Днепр", который принадлежит олигарху Виктору Пинчуку. Национальный банк уже получил от Ярославского пакет документов для покупки 100% акций банка.

Покупателем арестованных акций "Проминвестбанка" стал американский инвестфонд VR Capital

Покупателем арестованных акций "Проминвестбанка" стал американский инвестфонд VR Capital экс-партнера "Ренессанс Капитал" Ричарда Дитца. Тем не менее, акции до сих пор арестованы судом по иску компании, связанной с Игорем Коломойским.

Ахметов потерял 600 позиций в мировом рейтинге миллиардеров, – Forbes

По оценке составителей рейтинга, состояние Ахметова сократилось до $2,4 млрд с $6 млрд годом ранее, в связи с чем он опустился с 272 на 875 место в списке богатейших людей планеты. В то же время его бизнес-партнер Вадим Новинский покинул рейтинг, оценка его состояния опустилась ниже $1 млрд.

"Укрпошта" взяла в лизинг 500 автомобилей Fiat за 250 миллионов

"Укрпошта" подписала договор финансового лизинга с банком "ПУМБ" о закупке 500 автомобилей Fiat Doblo Maxi для передвижных отделений стоимостью почти 8,5 млн евро (около 252 млн грн по текущему курсу).

Временный глава ГПЗКУ отказался от продления трудового контракта

И.о. главы "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" Саймон Чернявский отказался продлевать трудовой контракт, пояснив решение разногласиями в видении будущего компании с новым руководством Минэкономики.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

СБУ обнаружила махинации с газом для населения на 1,7 миллиарда

Следствие установило, что промышленные предприятия Донетчины с 2017 года потребляли газ бесплатно. При этом руководство ПАО "Донецкоблгаз" "перебрасывало" долги за этот газ на счета жителей области, что привело к формированию искусственной задолженности населения на 1,7 млрд грн.