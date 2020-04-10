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 Нацбанк увеличил чистую покупку валюты до $280 миллионов за неделю

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 6 по 10 апреля купил на межбанковском валютном рынке $327,7 млн, а продал – $44,5 млн.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Весь объем валюты был куплен и продан в ходе интервенций по единому курсу (с использованием инструмента matching).

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1,86 млрд, продал – $2,79 млрд.

Как сообщалось, Национальный банк за неделю с 30 марта по 3 апреля купил на межбанковском рынке $248 млн, при этом регулятор не продавал валюту. Только в пятницу, 3 апреля, покупка валюты составила $150 млн.

В НБУ отмечали, что спрос на валютном рынке вернулся к уровню перед карантином, а курс гривни начал укрепляться.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188296
 
 
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Ясное дело что пока скупает, население заначки проедает...
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Да. С одной стороны проедает заначки, с другой импорт упал. Но,заначки имеют свойство кончацца.
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