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 SpaceX вынудила "Роскосмос" снизить стоимость запуска ракет на 30%

Российская госкоропорация "Роскосмос" снизит стоимость запуска ракет на 30% из-за конкуренции с американской компании SpaceX Илона Маска.

Об этом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил на совещании у президента РФ Вдадимира Путина, передает БизнесЦензор со ссыллкой на пресс-службу Кремля.

"Чтобы увеличить свое присутствие на международных рынках, мы проводим работу по снижению более чем на 30% стоимости пусковых услуг, сокращая непроизводственные издержки и повышая операционную эффективность предприятия", – сообщил Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что российская госкорпорация вынуждена снижать цены в условиях конкуренции с американской частной компанией SpaceX.

"Предложенный нами порядок ценообразования – это, по сути, наш ответ на демпинг со стороны американских компаний, которые финансируются за счет бюджета США, и если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около $60 млн, то NASA платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше", – добавил Рогозин.

Как сообщалось, ранее Рогозин заявлял, что цены запусков космических ракет, которые назначает для своих клиентов американская компания SpaceX Илона Маска, являются "нерыночными и несправедливыми".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188293
 
 
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а мы можем еще дешевле на 30 и даже 60 процентов дешевле, но деньги вперед!
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Звіздун безсоромний.
За який це запуск НАСА заплатила СпейсХ 250 млн.?
Вона платить такі гроші УЛА, яка є партнером роскацмансу, тобто того ж рогозіна.
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Тепер роскацманс змушений менше красти, і рогозін від того "переживає".
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