 SpaceX вынудила "Роскосмос" снизить стоимость запуска ракет на 30%

Об этом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил на совещании у президента РФ Вдадимира Путина, передает БизнесЦензор со ссыллкой на пресс-службу Кремля.

"Чтобы увеличить свое присутствие на международных рынках, мы проводим работу по снижению более чем на 30% стоимости пусковых услуг, сокращая непроизводственные издержки и повышая операционную эффективность предприятия", – сообщил Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что российская госкорпорация вынуждена снижать цены в условиях конкуренции с американской частной компанией SpaceX.

"Предложенный нами порядок ценообразования – это, по сути, наш ответ на демпинг со стороны американских компаний, которые финансируются за счет бюджета США, и если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около $60 млн, то NASA платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше", – добавил Рогозин.

Как сообщалось, ранее Рогозин заявлял, что цены запусков космических ракет, которые назначает для своих клиентов американская компания SpaceX Илона Маска, являются "нерыночными и несправедливыми".