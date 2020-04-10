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Все про:КГГА (560) Киев (2541) строительство (1376) суд (2146) Окружной админсуд Киева (17)

 Столичный застройщик через суд получил разрешение на строительство 25 жилых высоток

КГГА утвердила градостроительные условия и ограничения для корректировки проекта строительства жилого комплекса на ул. Полесской в ​​Дарницком районе столицы.

Соответствующее разрешение выдал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА 17 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Градостроительные условия и ограничения (ГУО) выданы двум заказчикам – Учреждению "28 управление начальника работ" Минобороны (землепользователь) и ООО "Бориспильмиськбуд" (застройщик). "Бориспильмиськбуд" входит в группу компаний Perfect Group, связанную с нардепом от ОПЗЖ Дмитрием Исаенко.

Строительство запланировано на двух участках площадью 4,72 га и 0,86 га. Предельная высота застройки – не выше 73,5 метра. Однако, окончательная высота объектов жилого комплекса будет определена проектной документацией.

Эти ГУО выданы во исполнение решения Окружного админсуда Киева от 8 мая 2019 года, которым суд обязал Департамент выдать указанные исходные данные.

Как установил суд, в ноябре 2018 года "Бориспильмиськбуд" обратился к Департаменту для выдачи ГУО, однако получил отказ в связи с тем, что намерение застройки не соответствует Генплану Киева (компания хочет строить жилье, тогда как по функциональному назначению – это частично земли коммунально-складской территории и частично – территории улиц и дорог).

Кроме того, Департамент указал, что не получил данных об основных параметрах застройки.

Столичный застройщик через суд получил разрешение на строительство 25 жилых высоток 01

ОАСК, рассматривая предоставленные застройщиком документы, указал, что "Бориспильмиськбуд" предоставил Департаменту данные о застройке. В частности, запланировано 25 жилых секций от 9 до 25 этажей, общая площадь квартир – 154 тыс. кв. м.

Что касается несоответствия застройки Генплана, ОАСК сослался на решение Киевсовета 2005 года, которым 5,59 га по ул. Полесской были переданы в аренду Учреждению "28 управление начальника работ" Минобороны для строительства жилого комплекса с подземными паркингами.

"Приведенное подтверждает соответствие намерений застройки земельных участков требованиям закона и градостроительной документации", – пришел к выводу суд.

Как отмечает издание, вместе с этим в другом судебном деле суд установил, что решение Киевсовета 2005 года о передаче участков Учреждению "28 Управление начальника работ" принято Киевсоветом за пределами предоставленных ему полномочий. Однако, это решение, как и договор аренды, судом были отменены из-за пропуска прокуратурой сроков исковой давности.

Кроме того, военной прокуратуре не удалось отменить через суд договор о строительстве жилого комплекса, который "28 Управление начальника работ" и "Бориспильмиськбуд" заключили в 2016 году.Согласно этому договору Управление Минобороны получит в будущем жилом комплексе всего 1550 кв. м квартир, то есть 1% от общей площади квартир в ЖК.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188289
 
 
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