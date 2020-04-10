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Все про:зарплата (681) Зеленский (682) госслужащие (42)

 Зеленский объявил об ограничении зарплат чиновникам и членам набсоветов

С апреля зарплата все государственных служащих в Украине не превышает 47 тыс. грн, эти ограничения касаются и членов наблюдательных советов государственных компаний.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплата не превышает 47 тыс. грн. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка Украины, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов. Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое", - сказал Зеленский.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188277
 
 
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Мабуть скоро від багатьох експертів , юристів, політологів ми почуємо спростування такої заяви. Вони обгрунтують твердження, що Президент немає ніякого юридичного права призначати такі " мізерні" зарплати високопосадовцям. І заява буде скасована одразу після закінчення карантину.
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