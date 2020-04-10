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 Нацбанк призвал банки воздержаться от повышения ставок по депозитам

Национальный банк Украины (НБУ) рекомендовал украинским банкам не повышать ставки по депозитам.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ по итогам встречи правления регулятора с банкирами, передает БизнесЦнезор.

"Банкам не стоит повышать ставки по депозитам. В течение марта некоторые банки повысили ставки по депозитам на 1-1,5 п.п., перестраховываясь от потенциальных оттоков средств вкладчиков. Однако существенных оттоков в марте так и не было. Средства на счетах населения в банках с начала марта увеличились – на 13 млрд в гривне по состоянию на 9 апреля (+ 4%) и немного сократились в долларовом эквиваленте (-2%)", – отмечается в сообщении.

Нацбанк отметил, что держать высокие ставки сегодня экономически невыгодно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188276
 
 
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