 Нацбанк призвал банки воздержаться от повышения ставок по депозитам

Об этом сообщает пресс-служба НБУ по итогам встречи правления регулятора с банкирами, передает БизнесЦнезор.

"Банкам не стоит повышать ставки по депозитам. В течение марта некоторые банки повысили ставки по депозитам на 1-1,5 п.п., перестраховываясь от потенциальных оттоков средств вкладчиков. Однако существенных оттоков в марте так и не было. Средства на счетах населения в банках с начала марта увеличились – на 13 млрд в гривне по состоянию на 9 апреля (+ 4%) и немного сократились в долларовом эквиваленте (-2%)", – отмечается в сообщении.

Нацбанк отметил, что держать высокие ставки сегодня экономически невыгодно.