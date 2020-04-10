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 Потребление электроэнергии упало с начала года на 5,6%

Потребление электроэнергии в Украине в январе-марте 2020 года с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 5,6% (на 2,37 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 39,64 млрд кВт-ч.

Об этом сообщили Интерфакс-Украина в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за три месяца уменьшилось на 3,6% (на 1,18 млрд кВт-ч) – до 31,96 млрд кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 5,8% – до 12,43 млрд кВт-ч.

Население страны в январе-марте 2020 года потребило 10,41 млрд кВт-ч (+0,9%), коммунально-бытовые потребители – 4,14 млрд кВт-ч (-6,7%), другие непромышленные потребители – 2,15 млрд кВт-ч (-1,3%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам первого квартала снизилась до 38,9% с 39,8%, а доля населения увеличилась - до 32,6% с 31,1%.

В марте 2020 года потребление электроэнергии с учетом технологических потерь снизилось на 7% (на 948,2 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 12,61 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 3,9% (на 417,8 млн кВт-ч), до 10,37 млрд кВт-ч.

Напомним, потребление электроэнергии в Украине в 2019 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2% (на 3 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 150,22 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 1,7% (на 2,07 млрд кВт-ч), до 120,08 млрд кВт-ч.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188271
 
 
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