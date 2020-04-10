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 Объявлен тендер на корректировку ТЭО строительства моста в Николаеве

Служба автомобильных дорог в Николаевской области объявила тендер на корректировку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства мостового перехода через реку Южный Буг в Николаеве.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно данным в системе ProZorro, ожидаемая стоимость закупки – 13,8 млн грн.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 24 апреля, начало аукциона – 27 апреля 2020 года.

"Маленький, но невероятно важный шаг к строительству Николаевского моста – тендер на обновление ТЭО! Напомню, по результатам заседания межправкомиссии Украина - Япония в Токио японская сторона предоставила проект кредитного соглашения для финансирования этого моста. Условием подписания было обновление ТЭО (уже воплощаем) и заинтересованность японского бизнеса (работают над этим коллеги из японского правительства)", – прокомментировала объявление тендера заместитель министра инфраструктуры Наталья Форсюк.

Она отметила, что сотрудничество с Японией очень важно, поскольку более выгодных условий кредитования, "или даже похожих", не предлагает никто.

Как сообщалось, в январе 2020 года японское агентство международного сотрудничества "Джайка" (JICA) подтвердило сотрудничество в строительстве моста в Николаеве.

JICA презентовала проект строительства моста в Николаеве еще в июне 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188266
 
 
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