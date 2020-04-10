 Фондовые индексы США завершили неделю рекордным ростом

Как отмечает Reuters, индекс S&P 500 показал лучший недельный рост с 1974 года, передает БизнесЦензор.

За неделю Dow вырос на 12,7%, S&P – на 12,1%, Nasdaq – на 10,6%.

Оптимизму инвесторов способствовали очередные меры Федеральной резервной системы (ФРС) по поддержке американской экономики в размере $2,3 трлн на фоне пандемии коронавируса.

В заявлении председателя ФРС Джерома Пауэлла говорится, что американский ЦБ пытается "обеспечить столько поддержки и стабильности, сколько мы можем", в период текущего кризиса.

В частности, ФРС создаст механизм поддержки фонда кредитования в размере $350 млрд, являющего частью пакета мер стимулов общей суммой $2 трлн, одобренного в марте.

Также регулятор создаст новый фонд кредитования Main Street Lending Fund в размере $600 млрд для помощи компаниям среднего размера. В рамках еще одного механизма Федрезерв будет покупать краткосрочные облигации на сумму до $500 млрд напрямую у штатов, округов и городов.

Эти новости нивелировали возможные риски для рынков от свежей статистики по безработице в США.

Опубликованный в четверг отчет министерства труда США показал, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе несколько сократилось до 6,6 млн. Таким образом, за последние три недели количество безработных в стране взлетело почти на 16,8 млн.