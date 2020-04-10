 Рост цен промышленных производителей ускорился в марте до 1,8%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам марта 2020 года цены в промышленности снизились на 4,2%, февраля – на 6,8%, января – на 5,9%.

Госстат уточняет, что в пределах Украины в марте к февралю 2020 года цены промпроизводителей выросли на 1,5%, тогда как при поставках за пределы страны – на 2,9%.

В первом квартале текущего года по сравнению с первым кварталом прошлого года цены промпроизводителей снизились на 5,6%, с начала года (март 2020 года к декабрю 2019 года) – выросли на 4,4%.

По данным статведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров в марте по сравнению с февралем текущего года продукция подешевела на 4,5%, в частности, в добыче сырой нефти и природного газа – на 12,2%, добыче металлических руд – на 1,2%, каменного угля – на 0,9%.

В марте 2020 года подорожала поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха на 5,9%, в металлургии цены выросли на 1,9%, деревообработке – на 1,7%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 1,3%, текстильном производстве – на 1,2%, перерабатывающей промышленности на 1,2%, машиностроении – на 0,7%, фармпроизводстве – на 0,5%. При этом в производстве кокса снижение цен составило 1,4%.

Как сообщалось, цены производителей промпродукции в Украине в 2019 году снизились на 7,4%