 Smart Energy уверена в юридической безупречности сделки по покупке "Аркона Газ-Энергия"

Об этом гендиректор Smart Energy Сергей Глазунов заявил в интервью изданию "Апостроф", передает БизнесЦензор.

По словам главы компании, юридические аспекты сделки тщательно изучались на стадии due diligence, в том числе и вопросы соответствия законодательству процедур получения "Аркона Газ-Энергия" спецразрешения на разработку указанного месторождения и его стоимости.

"Как мы видим, основные обсуждаемые вопросы – это факт выдачи спецразрешения без проведения аукциона согласно постановлению Кабинета министров №615 и расчет стоимости спецразрешения. Он производился в соответствии с Методикой определения начальной стоимости, которая утверждена законодательством и действует в Украине по сей день", – сказал Глазунов.

Он также отметил, что данный вопрос являлся предметом рассмотрения в рамках соответствующего административного производства, в котором участвовали и Генпрокуратура, и НАБУ, и ПАО "Укрнафта".

"Дело было рассмотрено по сути, суд оставил в силе действие Приказа Госгеонедр о выдаче спецразрешения. Это решение было поддержано апелляционным судом. Верховным Судом Украины рассматривались кассационные жалобы Генпрокуратуры и ПАО "Укрнафта" по этому делу и, в результате, подтвердилась правомерность выдачи спецразрешения. Без этого решения Верховного Суда, мы бы не пошли в сделку. Для нас юридическая чистота любого бизнес решения стоит на первом месте", – подчеркнул генеральный директор.

Глазунов также добавил, что в целом сделка по покупке нового актива была абсолютно прозрачной, что обусловлено соответствующими требованиями к деятельности покупателя от группы – компании Regal Petroleum, которая является публичной, а ее акции котируются на Лондонской фондовой бирже.

"Во всех своих операциях она выполняет требования, которые являются обязательными для публичных компаний – в частности, это принципы прозрачности и рыночности. И данная сделка не является исключением", – подчеркнул гендиректор Smart Energy.

Как сообщалось, 24 марта Regal Petroleum plc, актив Smart Energy, объявила о приобретении ООО "Аркона Газ-энергия" за $8,63 млн. Половина этой суммы должна быть уплачена при подписании соглашения, остальные – после положительного для "Арконы" решения судебных претензий "Укрнафты" к "Арконе" по спецразрешению.

Напомним, группа компаний Smart Energy входит в состав "Смарт-Холдинга", осуществляет реализацию проектов в сфере разведки и промышленной разработки месторождений углеводородов.

Smart Energy объединяет компании "Укргазвыдобуток" (Харьковская область) и Regal Petroleum с активами в Полтавской области (Представительство "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед", ООО "Аркона Газ-Энергия) и Харьковской области (компания "Пром-Энерго Продукт").

В 2019 году предприятия группы нарастили объемы добычи газа на 24,7% – до 368,8 млн кубометров.